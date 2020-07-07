Коронавирус
Lenta.ruВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 10:00
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске
ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
АСТВ 19:34
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине
Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Хоккей
ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым
АиФ Новосибирск 06:34
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ вчера в 08:59
Общество
На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада
REGNUM 05 июля в 20:47
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Происшествия
Пожар в гостинице Radisson в Грузии удалось локализовать
Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия удалось вовремя локализовать.
МИР 24 18:13
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
ТАСС вчера в 08:47
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в Астрахани
Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
Sputnik Армения 08:31
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Культура
Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».
Город+ 05:13
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК 14:48
Футбол
Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»
Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС 17:50