Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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