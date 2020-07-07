Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

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