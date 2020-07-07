Коронавирус
Страна Советов on-lineВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Врасти Сербии намерены возобновить комендантский час в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил президент Сербии Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.
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Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Здоровье
СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей
52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Авто
Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в России
Назвали самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России по итогам первого полугодия 2020 года.
Тарантас Ньюс 08:15
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 44 носителя коронавируса
REGNUM вчера в 22:21
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Армия и оружие
Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии
RT на русском 21:17
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Общество
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Здоровье
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет.
РИА Новости 19:41
Происшествия
В горпарке Благовещенска вышел из строя экстремальный аттракцион
Накануне в городском парке Благовещенска произошел инцидент — вместо положенных двух минут экстремальный аттракцион катал 12-летнюю девочку намного дольше.
ИА Порт Амур 21:21
Происшествия
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
РИА Новости 06:25
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Футбол
Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" точно начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в московскому клубе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 21:21
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей 15:11
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными почти 43 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей.
Авторадио вчера в 23:41