Врасти Сербии намерены возобновить комендантский час в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил президент Сербии Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

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