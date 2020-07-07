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Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Врасти Сербии намерены возобновить комендантский час в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в республике. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил президент Сербии Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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