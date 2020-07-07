Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

В Белграде вводят комендантский час

Московский Комсомолец12:36

В столице Сербии вводится комендантский час из-за коронавируса

Вести.Ru12:48

В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

РИА Новости12:42

В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса

ТАСС12:54

Вучич ввел комендантский час в Белграде

Известия12:32

Белград вводит комендантский час

Газета.Ru12:27

Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа

RT на русском12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

Российская газета 14:48
26
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
38
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
45
Кино

Французский художник превратил персонажей Disney в героев Marvel

Собака.ru 07:18
Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем

Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
1
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
506
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
3
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Lenta.ru вчера в 08:02
58
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
1,2K
Происшествия

ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
139
Авто

Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback

Фотошпионы засекли на тестах прототип кроссовера Audi Q5 Sportback, премьера которого намечена на конец 2020 или начало 2021 года.
Picsnews.net 02:58
Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
899
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
732
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
131
Происшествия

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
3
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
7
Гаджеты

Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187

Piter.tv 06:36
9
Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
539
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
10
Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр 04:51
9
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи

В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
4
Общество

В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами

Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:10
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
219
Политика

Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
447
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
39
Футбол

Стало известно, за что Федун уволил Цорна

По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Происшествия

Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье

В Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра.
Известия 15:52
5
Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное