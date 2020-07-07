Коронавирус
Lenta.ruВ Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Lenta.ru вчера в 08:02
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
Авто
Audi готовит к выходу новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback
Фотошпионы засекли на тестах прототип кроссовера Audi Q5 Sportback, премьера которого намечена на конец 2020 или начало 2021 года.
Picsnews.net 02:58
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Piter.tv 06:36
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр 04:51
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 4 тысячи
В Москве за сутки умерли 28 человек с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:14
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Общество
В Италии врачи разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами
Врачи ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») завершили разделение двухлетних сиамских близнецов, родившихся со сросшимися черепами, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:10
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Футбол
Стало известно, за что Федун уволил Цорна
По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
В Московской области около сотни деревьев упали из-за сильного ветра.
Известия 15:52
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41