Коронавирус
МИР 24В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Борьбу с вирусным заболеванием обсуждали сегодня на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.ТАСС15:19
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Технологии
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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
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