Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.

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Президент Сербии Александар Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Борьбу с вирусным заболеванием обсуждали сегодня на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

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