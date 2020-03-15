Коронавирус

МИР 24МИР 24В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Борьбу с вирусным заболеванием обсуждали сегодня на экстренной пресс-конференции, сообщает ТАСС.
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Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
ТАСС15:19

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Президент Сербии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за вируса

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В Сербии объявили режим ЧС

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Коммерсантъ16:45

Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

ТАСС15:19
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Здоровье

До 60 человек останутся без работы в результате объединения больниц Бийска

Новость об укрупнении больниц ранее озвучил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 13 марта в 03:15
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Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

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Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении судьи из Новосибирска

«Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной Инна Николаевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в повестке заседания ВККС, намеченного на 30 марта.
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Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия 21:38
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru 17:33
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Гаджеты

О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer

В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
Live24 06:34
Общество

Елизавета II покинула опасный из-за коронавируса Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец, который из-за непрерывного потока посетителей со всего мира стал опасным с точки зрения распространения коронавируса.
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Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК 21:52
Происшествия

Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

Коммерсантъ 11:31
Наука

За многоукладность и разнообразие

В Министерстве науки и высшего образования прошло расширенное заседание рабочей группы по установлению единых требований к порядку формирования государственного задания на проведение научных исследований — она обсуждает доработку методики расчета комплексного балла публикационной результативности (КБПР).
Индикатор 13 марта в 13:35
Здоровье

Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин

Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
RuNews24.ru 20:39
Экономика

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Коммерсантъ 18:15
Политика

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК 17:00
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 22:04
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 вчера в 12:34
Общество

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

Торговые сети и службы доставки отметили рост спроса на некоторые товары на фоне сообщений о коронавирусе в России, сообщает РБК.
РИА Новости 11:42
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Политика

Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны.
RT на русском 05:58
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 04:52
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 19:12
Политика

Жириновский призвал запретить КПРФ из-за форума в Орле

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал запретить КПРФ по всей стране.
Вечерний Орел 07:14
Технологии

Эксперт рассказала об IT-безопасности при удаленной работе

В понедельник, 16 марта, стало известно о советах директора по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу о том, как обезопасить себя во время удаленной работы, передает RT.
Невские Новости 22:48
Политика

Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
РИА Новости 20:32
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife 02:13
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru вчера в 08:36
Гаджеты

IPhone 12 может обзавестись 3D-камерой

Смартфон iPhone 12 от американской компании Apple может получить инновационную 3D-камеру World Facing, которая поможет пользователям гаджета расширить возможности фото и видеосъемки.
Народные новости 12 марта в 23:19
Как работают Яндекс.Новости?
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