Общество

КоммерсантъКоммерсантъGroup-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
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Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

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В сеть утекла самая большая в истории база банковских карт

Lenta.ruвчера в 15:02

Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке

РБКвчера в 17:39

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Российская газетавчера в 17:07

Эксперты по кибербезопасности обнаружили крупнейшую утечку данных с банковских карт

URA.Ruвчера в 18:05

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Коммерсантъвчера в 18:31

Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт

Известиявчера в 17:59
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Общество

В Минфине рассказали о возможном увеличении числа нацпроектов

В правительстве задумались об увеличении количества нацпроектов с 12 до 15.
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Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
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Вести.Ru вчера в 19:40
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском вчера в 14:50
Здоровье

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт

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Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
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Футбол

Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Очередной скандал, связанный с коррупцией в ФИФА, всплыл в издании The Insider, которое со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщило, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.
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Общество

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Российская газета 03:17
Космос

Умер академик Николай Анфимов, руководящий затоплением станции «Мир»

Академик Николай Анфимов, который руководил затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года, скончался в возрасте 84 лет.
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Кино

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
RT на русском вчера в 21:59
Общество

В России создают комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

В России специалисты занимаются разработкой досмотрового комплекса, чтобы скрыто проверять людей в аэропортах и обнаруживать запрещённые к провозу предметы.
RT на русском 02:50
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
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Хоккей

Малкин признал наличие паспорта США

МК-Спорт вчера в 06:22
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
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Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Общество

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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О правилах первой помощи при инсульте томичам расскажут на вебинаре

Эксперт проекта «Томская область — лаборатория здоровья» на вебинаре расскажет о правилах первой помощи при инсульте.
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Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Футбол

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
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L’Equipe — о поражении Медведева: Шарди сверг царя

После матча французское издание L'Equipe на своей странице в «Твиттере» написало: «Шарди сверг царя».
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Армия и оружие

ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма.
РБК 03:12
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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