На форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов Альфа-банка и других крупнейших финансовых организаций. В тестовом фрагменте, который оказался в распоряжении «Известий», содержатся ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон.

с чего всё началось

В Альфа-банке ответили, что уже в курсе утечки данных нескольких десятков клиентов. В данное время идет служебное расследование. Отмечается, что в Сеть данные попали не из внутренних банковских систем.

В Сеть попали данные о счетах клиентов Альфа-банка

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