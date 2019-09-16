Технологии
RuNews24.ruВ Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас». Это произошло по причине того, что сервер оператора стал общедоступным на три дня.
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с чего всё началось
Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).Известиявчера в 17:01
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