Политика
РБКВ Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
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с чего всё началось
Аудиозапись, на которой, как утверждается премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского, появилась на YouTube-канал под названием «Как обмануть президента».Евразия Dailyвчера в 20:09
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Запись «совещания» премьера Украины с критикой Зеленского появилась в Сети
Телеканал 360°вчера в 18:15
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