Политика

РБКРБКВ Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Аудиозапись, на которой, как утверждается премьер-министр Украины Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского, появилась
 на YouTube-канал под названием «Как обмануть президента».
Евразия Dailyвчера в 20:09

Подробнее о событии

В Сеть слили «критику Гончарука» в адрес Зеленского

Газета.Ru01:34

Объяснять на пальцах: Зеленского обвинили в непонимании экономики

РЕН ТВ00:44

Слова премьера Украины о «примитивном понимании» Зеленского попали в Сеть

Известиявчера в 15:14

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

РБКвчера в 16:43

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

РИА Новостивчера в 16:11

Запись «совещания» премьера Украины с критикой Зеленского появилась в Сети

Телеканал 360°вчера в 18:15

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

REGNUMвчера в 13:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Интернет

Google прекратит поддержку приложений для Chrome в июне 2022 года

В июне 2021 года Google прекратит поддержку API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI и приложений Chrome в Chrome OS.
News.ru 02:11
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Общество

Два острова в Индонезии ушли под воду из-за повышения уровня моря

РБК 01:21
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Soccer.ru вчера в 07:43
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Авто

Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот

Российская газета вчера в 04:00
Хоккей

Овечкин рассказал о новом контракте с «Вашингтоном»

Российская газета вчера в 23:52
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Политика

Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Ведомости вчера в 16:56
Интернет

Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Хоккей

Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка

Вести.Ru 13 января в 21:55
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Спорт-Экспресс 14 января в 20:53
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Общество

Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах

Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Красная весна вчера в 06:39
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia вчера в 14:20
Общество

«Проект»: Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке. Она записана на «Российскую Федерацию»

Что еще известно: Ранее владельцами дома на Николиной горе в Росреестре были указаны супруги Мишустины, но сейчас они скрыты, пишет «Проект».
Snob.ru 01:59
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Единоборства

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
РИА Новости 00:01
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
ТАСС вчера в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное