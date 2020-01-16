В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

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