Политика
РБКВ Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
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Запись «совещания» премьера Украины с критикой Зеленского появилась в Сети
Телеканал 360°вчера в 18:15
В интернет просочилась запись «совещания» Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Комсомольская правдавчера в 17:43
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