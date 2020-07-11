Общество
Российская газетаВ Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В интернете появился полноценный трейлер Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито
Общественная служба новостей11 июля в 17:02
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета11 июля в 15:38
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Политика
Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги
Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
URA.Ru 05:30
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Футбол
Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 28-м туре РПЛ
Столичный ФК «Локомотив» сыграл вничью с соперниками из «Уфы» в 28-м туре чемпионата России по футболу.
Вечерняя Москва вчера в 11:33
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Общество
Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь
Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь.
Политика Сегодня 00:10
Шоу-бизнес
Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье
Наталья решила, что лучше всего сможет развлечь гостей исполнив песню Жанны «Где-то летом».
Bimru.ru 02:23
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле
В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
Здоровье
Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина
Live24 вчера в 06:26
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 17:06
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
Экономика
Поступил в продажу сахалинский молодой картофель
Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства
При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Здоровье
Свердловские медики получили СИЗы от фонда святой Екатерины
Фонд святой Екатерины продолжает распределять гуманитарную помощь среди медицинских учреждений Свердловской области.
Новый День 04:01
Футбол
Карпин заявил о «мерзости и подлости» из-за условий возобновления РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:0. После возобновления РПЛ оба клуба стали жертвами пандемии.
РБК 02:39
Происшествия
В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа
Ведомости вчера в 23:01
Политика
Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02