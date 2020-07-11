Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
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Анонсирована Far Cry 6: шутер про борьбу с преступным режимом в тропиках

Вести.Ru02:21

Ubisoft представила Far Cry 6

News.ru02:39

Far Cry 6 выйдет в феврале 2021 года

Матч ТВ10 июля в 12:57

В сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке

Piter.tvвчера в 09:15

В интернете появился полноценный трейлер Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито

Общественная служба новостей11 июля в 17:02

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российская газета11 июля в 15:38

Теперь официально: Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года

Чемпионатвчера в 16:06
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
2K
Политика

Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги

Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
URA.Ru 05:30
685
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Общество

Москва отменила масочный режим на улице

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
98
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
44
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
45
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,4K
Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
280
Футбол

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 28-м туре РПЛ

Столичный ФК «Локомотив» сыграл вничью с соперниками из «Уфы» в 28-м туре чемпионата России по футболу.
Вечерняя Москва вчера в 11:33
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Общество

Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь.
Политика Сегодня 00:10
22
Шоу-бизнес

Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье

Наталья решила, что лучше всего сможет развлечь гостей исполнив песню Жанны «Где-то летом».
Bimru.ru 02:23
22
Происшествия

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
2
Здоровье

Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина

Live24 вчера в 06:26
27
Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru вчера в 13:43
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
201
Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
33
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 17:06
199
Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
4
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
552
Экономика

Поступил в продажу сахалинский молодой картофель

Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
4
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Экономика

Повышенный НДФЛ может распространяться на продажу наследства

При продаже полученной в наследство недвижимости гражданин может преодолеть установленный лимит, тогда ему придется выплачивать НДФЛ в связи с получением дохода, сообщает издание Life.
Экономика сегодня 03:49
Здоровье

Свердловские медики получили СИЗы от фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины продолжает распределять гуманитарную помощь среди медицинских учреждений Свердловской области.
Новый День 04:01
Футбол

Карпин заявил о «мерзости и подлости» из-за условий возобновления РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0. После возобновления РПЛ оба клуба стали жертвами пандемии.
РБК 02:39
2
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
36
Политика

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
208
Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02
80
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