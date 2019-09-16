Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).

с чего всё началось

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД). Об уязвимости сообщили «Известиям» в компании по кибербезопасности DeviceLock.

Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

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