Общество
РБКВ Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Политика
Сандерс оспаривает победу Буттеджаджа
Следующие праймериз, в Нью-Гэмпшире, покажут, была ли победа в Айове случайностью. Пока социология не на стороне экс-мэра Саут-Бенда.
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Происшествия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Технологии
На игроков в Red Dead Online начали нападать двуглавые скелеты. Вероятно, ими управляют хакеры
Пользователи Red Dead Online пожаловались на новую напасть — их внезапно начали атаковать двуглавые скелеты. Игроки обвинили в этом хакеров.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Шоу-бизнес
Жена старшего внука Елизаветы II подала на развод после 12 лет брака
Жена старшего внука очень нравилась Елизавете II, и королева опечалена новостью об их разводе.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Гаджеты
Керамический премиальный Xiaomi отдают за полцены в России
Сегодня, например, самые быстрые пользователи смогут купить премиальный керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S за полцены.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Гаджеты
Недорогой iPhone SE 2 окажется дешевле ожидаемого
Устройство, которое прежде все называли iPhone SE 2, получит название iPhone 9. Но на этом компания не остановится и порадует своих фанатов на удивление низким ценником на новинку.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Энергетика
В Болгарии ждут понижения цен на российский газ
В компании "Булгаргаз" заявили, что находятся на последнем этапе переговоров с «Газпром экспорт» по поводу снижении цены на поставку газа в Болгарию.
Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Счетная палата в 2020 году проанализирует эффективность исполнения плана приватизации, доступность лекарств, льготы для топливно-энергетического комплекса.
Технологии
Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Гаджеты
Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10
Гаджеты
Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9
N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.