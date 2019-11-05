Общество
Znak.comВ Сеть утекли данные клиентов Альфа-банка
База содержит паспортные данные клиентов, номера мобильных телефонов, адреса регистрации, суммы кредитных лимитов или оформленной страховки, а также другие сведения из договоров. Журналисты РБК при проверке частично подтвердили данные некоторых клиентов Альфа-банка, оказавшихся в Сети.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Газета.Ru 14:21
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Севастополь и Симферополь признали неблагоприятными для жизни
Независимое телевидение Севастополя 03:02
Происшествия
Пугачеву и Галкина не допросят по делу о теракте на концерте Киркорова
Как сообщила газета «Коммерсант», в суд в Махачкале повторно поступило уголовное дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года.
Телеканал 360° 01:48
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру 14:11
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Спорт
WADA предъявило обвинения в допинге еще 47 россиянам
Всемирное антидопинговое агентство WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов россиян, на основании которых должны быть открыты дела против российских спортсменов.
Полит.ру 05:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05:18
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Хоккей
Бурдасов назначен капитаном сборной России на первый этап Евротура
Первый этап Евротура пройдет в Финляндии, а одна игра состоится в Чехии.
Sport24.ru 08:57
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
RT на русском 12:44
Фигурное катание
Загитова отписалась от бывшей ученицы Тутберидзе после критики
Спорт день за днем вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Общество
Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет 04:25
Общество
Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира
Маркетолог с даром художника: как Бернар Арно создал состояние в $100 млрд В марте, когда Forbes публиковал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд.
Forbes 14:19
Политика
Украина сообщила о готовности к прекращению транзита российского газа
Оржель сообщил, что Киев готов к остановке транзита российского газа.
Политическая Экспертиза вчера в 23:13
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Кино
Стартовали съемки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»
Исполнители главных ролей в сериале «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн и Энтони Маки объявили в Instagram о начале съемок проекта.
КиноПоиск 09:09
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03