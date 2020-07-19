Общество
РБКВ Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав». Видео выложил телеканал «Звезда» на своем Youtube-канале.
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Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Политика
Армения перекрыла телевещание из России
16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке.
Rusvesna.su 04:45
Футбол
АЕК с крупным счетом проиграл «Олимпиакосу» и остался без Лиги чемпионов
АЕК в гостях с крупным счетом проиграл «Олимпиакосу» в заключительном туре чемпионата Греции.
Матч ТВ 15:00
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии
Пилоты "Формулы-1" не успели провести акцию против расизма перед стартом гонки Гран-при Венгрии, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 09:36
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Политика
ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции
Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян.
Известия 14:59
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Происшествия
Во Владивостоке задержали троих участников митинга в поддержку Фургала
Полиция задержала троих участников акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая состоялась утром в воскресенье во Владивостоке.
Московский Комсомолец 05:55
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
ИА Красная Весна 10:49
Футбол
Газизов: исход матча между «Зенитом» и «Спартаком» решили частности
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов считает, что исход полуфинальной игры Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом" решили частности.
ТАСС Спорт 14:27
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Ну и, наконец, очередным ожидаемым автомобилем является электрокар Zetta.
Evo-rus.com 06:52
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
"По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги", — сообщила Рудник.
РИА Новости 06:23
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Лифтбек Arteon от Volkswagen является приемником Passat CC в кузове седан. Теперь авто появилось у отечественных автодилеров.
Car.ru 09:22
Единоборства
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
FightTime.ru 14:06
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
Чемпионат 11:02
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21