Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав». Видео выложил телеканал «Звезда» на своем Youtube-канале.

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

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