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РИА НовостиВ Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии. В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта.
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с чего всё началось
На своей страннице в Instagram журналист призвал не обращать внимания на разного рода слухи и отметил, что покойной супруге это бы не понравилось, сообщает Российский Диалог.Российский Диалог13:59
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«Проводили девочку мою»: ведущий Андрей Норкин похоронил жену в Подмосковье
Комсомольская правда14:25
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Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
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В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
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РИА Новости вчера в 20:37
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ЮГ Times вчера в 09:14
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
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ИнфоСМИ 11:58
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
Общество
В Краснодарском крае открыли пляжи
Рамблер 01:38
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории мирового футбола заработал миллиард долларов.
АБН вчера в 11:00
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Клуб регионов вчера в 07:41
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ТАСС 05:54
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Культура
В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"
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Общество
Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США
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Экономика
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Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей.
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Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит
Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.
Motor 13:40
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Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем
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Экономика
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Command & Conquer Remastered и Command & Conquer: Red Alert Remastered – это обновленные версии классических стратегий в реальном времени, созданные Westwood Studios.
Городской портал Новый Нижний 07:00
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Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
РБК 19:24