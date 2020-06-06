с чего всё началось

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии. В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта.

Общество Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. 75

Происшествия В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB. 146

Общество «Яндекс» назвал самые популярные слова десятилетия Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы в сегменте Рунета и назвала самые популярные, необычные и даже новые слова десятилетия. 115

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Финансы Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Гаджеты Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.

Космос Китай планирует разработать новую ракету-носитель Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море. 2

Энергетика Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+ Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано. 30

Политика Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Футбол Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду первым в истории мирового футбола заработал миллиард долларов.

Политика Эксперты: референдум КПРФ по Конституции ничего не решит Эксперты, опрошенные «Клубом Регионов», сомневаются, что отдельный референдум по поправкам к Конституции, который КПРФ хочет провести в своих отделениях перед 1 июля, сможет существенно повлиять на ситуацию в регионах перед общероссийским голосованием по поправкам. 1,7K

Политика Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина развернули в Чите военный госпиталь, в котором будут лечить зараженных коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 171

Культура В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!" Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу. 56

Общество Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter. 3

Авто Для нового Land Rover Defender подготовили первый тюнинг-кит Малый объём доработок объясним: специалисты Kahn стремились выпустить первый тюнинг-кит для нового Defender.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 271

Общество Command & Conquer Remastered Collection очень популярна в Steam Command & Conquer Remastered и Command & Conquer: Red Alert Remastered – это обновленные версии классических стратегий в реальном времени, созданные Westwood Studios.