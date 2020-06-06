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РИА НовостиВ Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии. В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта.
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«Проводили девочку мою»: ведущий Андрей Норкин похоронил жену в Подмосковье
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