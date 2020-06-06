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РИА НовостиРИА НовостиВ Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии. В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта.
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Пользователи Сети поддержали Андрея Норкина, опубликовавшего фото с похорон супруги

Вести.Ru20:55

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон жены Юлии

Московский Комсомолец13:50

В Сети поддержали похоронившего жену Норкина

News.ru20:20

«Проводили девочку мою»: ведущий Андрей Норкин похоронил жену в Подмосковье

Комсомольская правда14:25

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

РИА Новости18:30

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон жены

StarHit.ru13:10

Норкин показал скончавшуюся супругу в гробу

ФАН13:02
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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

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Общество

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Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru вчера в 08:00
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Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

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Политика

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Общество

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Происшествия

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78.ru 11:33
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Здоровье

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Политика

Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
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Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 17:24
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
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Космос

ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
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Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
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Политика

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую Генеральную прокуратуру страны.
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Первым турниром лета станет UFC 250, который пройдет на новой арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Кино

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Открывает рейтинг фильм «Чужой».
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Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики.
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22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

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«Яндекс» составил список новых слов десятилетия

В пресс-службе IT-компании сообщили, что решили опубликовать рейтинг ко Дню русского языка.
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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