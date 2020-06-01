Гаджеты
Evo-rus.comВ Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Общество
Столичная полиция задержала еще двух активисток
В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
Росбалт 12:30
Футбол
Берхамов покинул тульский «Арсенал»
Sports.ru 04:51
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Политика
Путин снял с постов четырех генералов
Четыре российских генерала освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Лента.
9111.ru 11:44
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Общество
Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»
Культуромания 11:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Экономика
В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:54
Происшествия
Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах
Более 40 американских городов ввели комендантский час. Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота.
Вести.Ru 03:59
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26