Гаджеты

Evo-rus.comEvo-rus.comВ Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Найдены обои, «убивающие» Android-смартфоны – особенно Samsung

MobiDevicesвчера в 07:52

Обои для рабочего стола нарушают работоспособность некоторых Android-смартфонов

3DNews04:12

Инсайдеры рассказали о мобильных обоях, которые «убивают» Android

Дни2402:04

Samsung готовит лекарство против массового мора смартфонов

iXBT.com00:00

В Samsung решают проблему с обоями, которые «ломают» смартфоны

Astera11:30

В сети найдены обои, которые «убивают» Android-смартфоны

Ferraвчера в 07:36

Эксперты заявили об опасной фотографии, «убивающей» смартфон

Профильвчера в 03:36
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Общество

Столичная полиция задержала еще двух активисток

В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
Росбалт 12:30
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Футбол

Берхамов покинул тульский «Арсенал»

Sports.ru 04:51
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
3K
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
195
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25
6
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
380
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
10K
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
18
Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
2
Политика

Путин снял с постов четырех генералов

Четыре российских генерала освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Лента.
9111.ru 11:44
2
Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
1,4K
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Футбол

Турецкие топ-клубы заинтересованы в приобретении Смолова

Soccer.ru 11:32
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
8
Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
660
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,6K
Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Общество

Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»

Культуромания 11:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Экономика

В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:54
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Происшествия

Погромы в США не прекращаются: комендантский час введен в 40 городах

Более 40 американских городов ввели комендантский час. Все эти дни главное целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота.
Вести.Ru 03:59
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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