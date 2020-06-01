Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Общество Столичная полиция задержала еще двух активисток В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову. 29

Политика Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. 380

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 10K

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 84

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 18

Политика Путин снял с постов четырех генералов Четыре российских генерала освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Лента. 2

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,4K

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 285

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. 660

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,6K

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 34

Экономика В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. 3