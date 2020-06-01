Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Космос Новая блестящая версия Тунгусского феномена вызывает сомнения В нижней точке траектории плазменный вихрь вызвал мощное излучение, породившее пожары, и ударную волну, которая повалила деревья на огромной площади, сравнимой с маленьким европейским государством (более 2 тыс. км2) wikipedia.org Красивая версия, но есть вопросы.

Политика ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.

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Экономика В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. 3

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 442

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Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 239

Культура Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 15