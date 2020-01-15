Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube. Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января.
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«Пустоголовый» Зеленский: запись совещания с Гончаруком слили в Сеть

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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РИА Новости 13 января в 17:21
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Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
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Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию

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Символическую сборную 2019 года объявил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) 15 января на своем сайте.
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

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В 2019 году средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
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Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами

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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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