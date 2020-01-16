Политика

РБКРБКВ Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
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Запись «совещания» премьера Украины с критикой Зеленского появилась в Сети

Телеканал 360°18:15

Украинские СМИ опубликовали «скандальную прослушку» кабмина

ТАСС16:50

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

REGNUM13:39

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

РИА Новости16:11

Слова премьера Украины о «примитивном понимании» Зеленского попали в Сеть

Известия15:14

«Пустоголовый» Зеленский: запись совещания с Гончаруком слили в Сеть

РЕН ТВ14:13

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

РБК16:43
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба

В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
RT на русском 22:56
Политика

Вассерман объяснил отставку кабмина

Отставка же кабинета Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, заявил Вассерман в интервью «Федеральному агентству новостей».
News.ru 21:01
Общество

Владимир Путин поручил ввести маткапитал на первого ребёнка

Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил, что материнский капитал будут выдавать на первого ребёнка.
SmolDaily 05:40
Политика

Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.
РИА Новости 15:16
Единоборства

Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Советский спорт 00:11
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости 15:49
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
TatCenter 12:10
Общество

Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
РБК 21:14
Общество

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии

Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Газета.Ru 20:04
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Российская газета 17:37
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Кино

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Игромания.ру 13 января в 10:23
Здоровье

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
ДЕЛА.ru 03:04
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Наука

Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Исполнитель одной из главных ролей в картине Роберт Паттинсон в интервью "Газете.Ru" рассказал о съемочном процессе, работе с Уиллемом Дэфо и своем понимании главной идеи "Маяка".
Газета.Ru вчера в 07:57
Здоровье

В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ 13:32
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Армия и оружие

Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Взгляд.ру 11:16
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета 18:36
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Lenta.ru 11:32
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Биатлон

Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Спорт-Экспресс 09:32
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русском 20:48
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
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