Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube. Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января.

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

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