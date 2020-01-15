Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube. Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

В интернет просочилась запись «совещания» Гончарука с критикой в адрес Зеленского

Комсомольская правда17:43

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

РБК16:43

В Сеть попали слова Гончарука о «примитивном понимании» экономики Зеленским

Взгляд.ру13:17

Слова премьера Украины о «примитивном понимании» Зеленского попали в Сеть

Известия15:14

«Пустоголовый» Зеленский: запись совещания с Гончаруком слили в Сеть

РЕН ТВ14:13

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

REGNUM13:39

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

РИА Новости16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) 08:28
Хоккей

Сидни Кросби: Мало кто может доминировать так, как Малкин

Советский спорт 03:46
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Здоровье

В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ 07:05
Политика

Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Газета.Ru 17:58
Общество

Путин поручил ввести доплату учителям за классное руководство

Как сообщает издание UfaTime.ru, президент России рассказал, что за классное руководство учителя будут получать 5 тысяч рублей.
UfacityNews.ru 08:54
Политика

Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.
Газета.Ru 18:11
Политика

Путин поручил сделать интернет доступным в России

Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.
Lenta.ru 04:59
Гаджеты

Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro

Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Дни24 вчера в 07:28
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия 13:17
Кино

Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
ИА InterMedia 14:20
Общество

Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

РБК 11:34
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Политика

Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку

Российский премьер Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
ГТРК Курск 09:16
Экономика

Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки

Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт вчера в 01:10
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета 18:07
Армия и оружие

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

Известия 17:14
Политика

Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
РИА Новости 13:51
Общество

Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Ведомости 13 января в 07:37
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Хоккей

Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Metaratings 14:06
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Авто

Китайцы выделят $12 млн на производство дешевых грузовиков в Узбекистане

Китайская компания Sinotruk International Investment Limited вложит $12,1 млн в уставной фонд производителя грузовиков JV MAN Auto-Uzbekistan и создаст на его базе совместное предприятие Uz Truck & Bus Motors.
Фергана 07:18
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Наука

Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Naked Science 13 января в 01:32
Спорт

Сборная России уступила команде Дании и покинула чемпионат Европы

Российские гандболисты проиграли коллективу из Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 28:31.
Советский спорт 16:20
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное