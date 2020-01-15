Политика
РИА НовостиВ Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube. Ролик с аудиозаписью опубликован на YouTube-канале "Как обмануть президента", который был создан в среду, 15 января.
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В интернет просочилась запись «совещания» Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Комсомольская правда17:43
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