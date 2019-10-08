Общество
РИА НовостиВ Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Ранее синоптики предупредили, что на Северную столицу надвигается ураган. До этого от природной стихии пострадали Западная и Центральная Европа.
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«Мортимер» подходит к Петербургу: дожди и сильный ветер не оставят город до завтра
Петербургский дневник03:58
Ураган «Мортимер», оставивший без света половину Чехии, надвигается на Санкт-Петербург
КП - Санкт-Петербург07:01
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
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Газета.Ru 05:16
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Венесуэла провела выплату по долгу России
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В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
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46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
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