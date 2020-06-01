Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

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