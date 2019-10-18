Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей. Sanicole Airshow проходило в сентябре, однако видео стали пользоваться популярностью только сейчас.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

РИА Новости13:50

Украинский истребитель «сдул» людей. Видео

Телеканал 360°14:07

На авиашоу в Бельгии украинский Су-27 сдул наземный персонал реактивной тягой

Накануне.Ru05:05

Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа

Царьград06:06

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

Известия05:41

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским истребителем Су-27

РБК12:42

Видео: украинский истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии

РЕН ТВ04:53
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Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv 09:12
Кино

Китай отложил премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Известия 14:37
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Общество

Трамп позвонил женщинам-астронавтам на МКС

Президент США позвонил американским астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир, которые сегодня впервые вышли в космос в «чисто в женском составе».
Rambler News Service 14:47
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Общество

Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Происшествия

Отец Цоя оценил новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
Рамблер 06:27
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 12:34
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° 14:33
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 16 октября в 03:50
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru вчера в 14:32
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Общество

В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб

Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Здоровье

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья 08:23
Политика

США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Русская Планета 16 октября в 14:21
Политика

Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Пятый канал вчера в 19:38
Армия и оружие

Российский военный спутник на орбите разделился на части

Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Юга.ру вчера в 07:21
Хоккей

Мартемьянов после 1:3 с «Авангардом»: «Дацюк провел выдающийся матч»

Sports.ru 13:44
Политика

Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Здоровье

Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина

Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Футбол

«Палермо» прекратил существование

Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.
Bookmaker-ratings.ru 10:39
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Интере»

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Интере».
Vprognoze.ru вчера в 06:55
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
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