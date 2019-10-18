В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей. Sanicole Airshow проходило в сентябре, однако видео стали пользоваться популярностью только сейчас.

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

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