с чего всё началось

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова. Скандальная пара сыграла свадьбу в пятницу 13 сентября.

В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

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Религия В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.

Политика В Германии «прокляли» наследие советских войск Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.

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Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

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Политика Решение по газопроводу Opal сочли политическим давлением Запада Напомним, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло доступ "Газпрома" к мощностям трубы Opal.

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Политика В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

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Здоровье Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк "Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.

Космос OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.

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