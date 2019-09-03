Шоу-бизнес
Экономика сегодняВ Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова. Скандальная пара сыграла свадьбу в пятницу 13 сентября.
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Российская телеведущая Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте эксклюзивные кадры со свадьбы журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Российский Диалог".Российский Диалогвчера в 14:35
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Познер, Киркоров, Бондарчук, Литвинова на свадьбе Собчак: фото торжества
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