Шоу-бизнес

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова. Скандальная пара сыграла свадьбу в пятницу 13 сентября.
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с чего всё началось
Российская телеведущая Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте
 эксклюзивные кадры со свадьбы журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Российский Диалог".
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