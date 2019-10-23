Футбол
MetaratingsПоявилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Новую форму для национальной команды изготовила компания adidas. Футболка получила высокий воротник, а на рукавах появились манжеты в виде российского флага.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:15, Вашингтон
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой
Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».
StarHit.ru 00:00
Кино
Критики высоко оценили нового «Терминатора»
«Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.
Политическая Экспертиза 21 октября в 14:27
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились более шести часов
Встреча лидеров двух стран продолжалась более шести часов.
ФАН вчера в 13:13
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
Россия списала странам Африки долг на сумму $20 млрд.
REGNUM 05:02
Гаджеты
Bitspower Lateral: водоблок полного покрытия для видеокарт GeForce RTX 20-й серии
Компания Bitspower представила новый водоблок полного покрытия Lateral, который предназначен для использования с видеокартами GeForce RTX 20-й серии, построенных на печатной плате эталонного дизайна.
3DNews 21 октября в 02:00
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Политика
Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ
Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
ФАН 01:17
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия».
Чемпионат 04:36
Общество
Житель Петербурга продает старую визитку Путина за 2 млн рублей
Есть и автографы президента России. Их цена составляет от 50 тыс. рублей и выше. Визитки путина есть и у медиаменеджеров Петербурга.
RuNews24.ru 04:12
Происшествия
В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество
В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Политика
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Общество
Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста
Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Аргументы и Факты 04:19
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»
Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы во франшизе «Мстители», покинет киновселенную Marvel после сольного фильма.
Культуромания вчера в 16:12
Музыка
В интернете появился новый сингл Селены Гомес
В создании сингла Селены Гомес приняли участие Джулиея Майклс и Джастин Трантер, написавшие текст песни, а также Маттиас Ларссон и Робин Фредрикссон, создавшие аранжировку.
ГЛАС.RU 02:21
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22