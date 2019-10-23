Футбол

MetaratingsMetaratingsПоявилось фото формы сборной России на Евро-2020

В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Новую форму для национальной команды изготовила компания adidas. Футболка получила высокий воротник, а на рукавах появились манжеты в виде российского флага.
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Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Чемпионат01:31

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Sport24.ru02:17

В интернете опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс02:24

Источник: новая форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru02:59

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Матч ТВ01:45

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Sportbox.RU01:45

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

Sports.ru04:15
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