Армия и оружие
RuNews24.ruВ Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
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Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Общество
В России за сутки заболели коронавирусом 1667 человек
В 49 регионах РФ были отмечены новые случаи инфицирования.
ТК Звезда 05:32
Общество
Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020
В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
Pro Город Киров 09 апреля в 10:25
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
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В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226
В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека.
Известия 05:51
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Известия 06:10
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM вчера в 01:42
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Общество
В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля.
Российская газета 05:05
Общество
Пяти уральцам выписали протоколы за нарушение режима самоизоляции
Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграмм канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Кино
Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает
Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:50
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Футбол
Агент Мартинеса — об интересе «Барселоны»: «Кто не хотел бы поиграть с Месси?»
22-летний футболист хочет перейти в «Барселону», чтобы играть с Месси.
Матч ТВ 05:44
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета 09 апреля в 06:45
Политика
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58