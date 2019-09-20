На видео прапорщик Смирнов получает платочки с деньгами на станции метро "Рязанский проспект": Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов.

с чего всё началось

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

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