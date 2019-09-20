Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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с чего всё началось

Прапорщик брал взятки в платочках

На видео прапорщик Смирнов получает платочки с деньгами на станции метро "Рязанский проспект": Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов.
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Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

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Камеры сняли, как полицейский расстрелял коллег в Москве (18+)

РЕН ТВ05:05

В упор: видео расстрела полицейских

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