Происшествия
Газета.RuВ Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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с чего всё началось
На видео прапорщик Смирнов получает платочки с деньгами на станции метро "Рязанский проспект": Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов.Коммерсантъ04:40
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