Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу подполковника Лимонова, а затем и пытавшегося уйти от него Максима Веялко. Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.

с чего всё началось

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

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