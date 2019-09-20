Происшествия
Газета.RuВ Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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с чего всё началось
Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу подполковника Лимонова, а затем и пытавшегося уйти от него Максима Веялко. Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.Коммерсантъвчера в 06:04
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Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Авто
Lada Granta Drive Active выпустят только в кузове «седан»
Компания АвтоВАЗ будет выпускать автомобиль LADA Granta Drive Active исключительно в качестве седана.
Car.ru 17 сентября в 10:01
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика
В МИД Украины назвали условия для «нормандской» встречи
Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что условия для «нормандской» встречи – согласование «формулы Штайнмайера», отвод сил, а также «разработка четких формулировок для заявлений лидеров».
Журналистская правда 06:48
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Футбол
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Политика
Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме
Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.
Вечерний курьер 06:47
Политика
Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК
В Верховном суде Абхазии началось очередное слушание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
Sputnik Абхазия 04:34
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Авто
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем
Пока в Daimler решают, отказываться ли от двигателей внутреннего сгорания, в Mazda проявляют упорство и не оставляют тему с развитием проекта по созданию автомобиля с роторным двигателем.
Российская газета 09:22
Экономика
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков
Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.
Интерфакс 09:33
Политика
Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения
Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".
Вести.Ru 07:07
Политика
Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС вчера в 11:30
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену
В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 18 сентября в 06:28