Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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с чего всё началось

Как и почему полицейский расстрелял своих коллег на станции метро «Рязанский проспект»

Смирнов погнался за ним, на ходу выстрелив в лежащего на полу подполковника Лимонова, а затем и пытавшегося уйти от него Максима Веялко. Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер.
Коммерсантъвчера в 06:04

Подробнее о событии

Появилось видео расстрела полицейских в московском метро

Коммерсантъ09:09

Видео расстрела полицейским своих коллег появилось в Сети

Московский Комсомолец06:03

СМИ опубликовали видео расстрела полицейского на станции метро «Рязанский проспект»

Вечерняя Москва06:42

Камеры сняли, как полицейский расстрелял коллег в Москве (18+)

РЕН ТВ05:05

Появилось видео убийства полицейского в московском метро

РИА Новости07:59

Полицейского, стрелявшего в коллег на «Рязанском проспекте», заподозрили в двух взятках от иностранцев

Дождь05:32

Появились подробности о взятках расстрелявшего коллег полицейского

Lenta.ru05:44
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Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна

Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес

Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»

Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Происшествия

В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Авто

Lada Granta Drive Active выпустят только в кузове «седан»

Компания АвтоВАЗ будет выпускать автомобиль LADA Granta Drive Active исключительно в качестве седана.
Car.ru 17 сентября в 10:01
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Политика

В МИД Украины назвали условия для «нормандской» встречи

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что условия для «нормандской» встречи – согласование «формулы Штайнмайера», отвод сил, а также «разработка четких формулировок для заявлений лидеров».
Журналистская правда 06:48
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Футбол

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Политика

Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»

Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.
Российская газета 07:21
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Политика

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Космос

Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью

7 регион вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме

Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван Изобелла Пирози в интервью журналистам издания «Московский комсомолец» поведала о том, как себя вела артистка, а также рассказала, что не заметила никакого шрама у нее на шее.
Вечерний курьер 06:47
Политика

Верховный суд проводит заседание по иску Квициниа к ЦИК

В Верховном суде Абхазии началось очередное слушание по иску проигравшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК, передает корреспондент Sputnik Абхазия.
Sputnik Абхазия 04:34
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 09:53
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Авто

Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем

Пока в Daimler решают, отказываться ли от двигателей внутреннего сгорания, в Mazda проявляют упорство и не оставляют тему с развитием проекта по созданию автомобиля с роторным двигателем.
Российская газета 09:22
Экономика

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков

Ряд абонентов ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") могут испытывать трудности с получением sms-сообщений от некоторых банковских сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.
Интерфакс 09:33
Политика

Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения

Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".
Вести.Ru 07:07
Политика

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.
ТАСС вчера в 11:30
Недвижимость

Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье

"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Транспорт

Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам

В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Происшествия

В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи

Интерфакс 04:14
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену

В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.
Вечерний курьер 18 сентября в 06:28
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