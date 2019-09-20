Происшествия
Газета.RuВ Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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с чего всё началось
Получивший еще два тяжелейших ранения сотрудник УСБ смог выбраться из метро, поднялся на улицу, упал и умер. По данным собеседника "Ъ", в управление Максим Веялко перевелся меньше года назад, а раньше работал в территориальной полиции.Коммерсантъвчера в 06:04
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Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
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Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 04:35
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Политика
Чем завершились переговоры по газу между Россией и Украиной
Переговоры по газу между Россией, Украиной и Европейской комиссией были конструктивными.
Rambler News Service 05:11
Политика
МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не создавать ажиотаж вокруг программы по экономической интеграции с Россией.
RT на русском 06:30
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Происшествия
Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение
Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
РБК 08:37
ЖКХ
Бирюков анонсировал досрочную подачу отопления в соцучреждения Москвы
Подача тепла в социальные учреждения Москвы начнется досрочно. Об этом заявил вице-мэр столицы Петр Бирюков в пятницу, 20 сентября.
Известия 08:24
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Автоспорт
«Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона
В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.
Чемпионат 07:04
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39