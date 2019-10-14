Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
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Валентин Коновалов
Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким.
— Валентин Коновалов, российский политикТайга.инфо 06:22
с чего всё началось
«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина», — говорится в сообщении главы Хакасии Валентина Коновалова на сайте
 правительства региона.
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