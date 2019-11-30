Происшествия
РБКВ Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.
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Биатлон
Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой
С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Футбол
Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Общество
Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Здоровье
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время
Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Авто
Составлен топ-10 кроссоверов в РФ ценой до 1 млн рублей
Китайский Lifan X50, на котором за 10 месяцев 2019 года остановили свой выбор 657 россиян, стал самым популярным кроссовером в РФ со средневзвешенной ценой до 1 млн рублей.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился милым семейным видео с детьми
Личность матери детей Сергей скрывает, но отмечает, что Никита и Анна имеют одну маму, но вынашивали их разные женщины.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Здоровье
В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни
По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.