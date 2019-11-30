Происшествия

РБКРБКВ Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.
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Опубликовано видео с места крушения вертолета под Новороссийском

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ТАСС06:51

Установлена личность пилота разбившегося в Краснодарском крае вертолета

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