Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

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