Происшествия

РБКРБКВ Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.
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Борис Титов назвал причины авиакатастрофы в Абрау

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Опубликовано видео с места крушения вертолета под Новороссийском

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Комиссия МАК создала комиссию для расследования крушения вертолета на Кубани

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Установлена личность пилота разбившегося в Краснодарском крае вертолета

Кубанские новости03:23
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Шоу-бизнес

Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

Дни24 10:38
Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru вчера в 08:33
Происшествия

В Италии при сходе лавины погибли два человека

По данным российского генконсульства, которое ссылается на местную спасательную службу, сход лавины произошел утром 30 ноября на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста, погибли два горнолыжника.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

В НАТО ответили на отказ Анкары поддержать «план защиты Прибалтики»

Отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников, заявил 27 ноября генсек военного блока Йенс Столтенберг.
REGNUM 27 ноября в 09:52
Политика

Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Газета.Ru 11:18
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru вчера в 06:01
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Космос

НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»

НАСА опубликовало фотографию "титанического сражения" между двумя галактиками, известными как Arp 273.
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Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
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Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
RT на русском 11:51
Происшествия

Экс-главу Кирова отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд 30 ноября отправил под домашний арест бывшего мэра Кирова Владимира Быкова.
Телеканал 360° 09:22
Здоровье

Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время

Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
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Хоккей

Жена-канадка загубила карьеру игрока «Авангарда»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский озвучил оригинальную версию, почему в составе «ястребов» не заиграл нападающий Никита Щербак.
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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Футбол

Гвардиола: «„Ньюкасл“ реализовал два момента, которые у него были»

Соперник реализовал два момента, которые у него были. Мы же не смогли забить всё то, что создали.
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Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

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СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом

РИА Новости 11:59
Происшествия

В Албании завершены спасательные операции после землетрясения

«Число жертв землетрясения достигло 50 человек, спасательные операции завершены»,— заявил господин Рама на встрече с министрами.
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Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
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Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов

В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
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Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле

Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
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