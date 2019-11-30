Происшествия
РБКВ Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.
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Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Происшествия
В Италии при сходе лавины погибли два человека
По данным российского генконсульства, которое ссылается на местную спасательную службу, сход лавины произошел утром 30 ноября на итальянской стороне горного массива Монблан в районе города Курмайёр, область Валле-д'Аоста, погибли два горнолыжника.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Армия и оружие
В НАТО ответили на отказ Анкары поддержать «план защиты Прибалтики»
Отказ Турции поддержать план НАТО «по защите» от России стран Прибалтики не влияет на «волю и возможности» альянса защищать своих союзников, заявил 27 ноября генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Политика
Пашинян посетил Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Футбол
В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020
В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Космос
НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»
НАСА опубликовало фотографию "титанического сражения" между двумя галактиками, известными как Arp 273.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
Происшествия
Экс-главу Кирова отправили под домашний арест по делу о взятке
Суд 30 ноября отправил под домашний арест бывшего мэра Кирова Владимира Быкова.
Здоровье
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время
Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Хоккей
Жена-канадка загубила карьеру игрока «Авангарда»
Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский озвучил оригинальную версию, почему в составе «ястребов» не заиграл нападающий Никита Щербак.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Футбол
Гвардиола: «„Ньюкасл“ реализовал два момента, которые у него были»
Соперник реализовал два момента, которые у него были. Мы же не смогли забить всё то, что создали.
Автоспорт
СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом
Происшествия
В Албании завершены спасательные операции после землетрясения
«Число жертв землетрясения достигло 50 человек, спасательные операции завершены»,— заявил господин Рама на встрече с министрами.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Технологии
Операторы мобильной связи готовятся блокировать «серые» телефоны
Подготовка ведется для реализации законопроекта, представленного в конце 2018 года, вводящего обязательный учет мобильных устройств в сотовой сети по их международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.