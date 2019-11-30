Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета. На кадрах видно, как горят упавшие в лесу обломки вертолета.

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

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Гаджеты Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10 Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.

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