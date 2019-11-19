Происшествия

РБКРБКВ Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд». На видео видно, как из провала в земле идут густые клубы белого пара.
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Видео: Отец троих детей и его друг заживо сварились в кипятке в Пензе

Пятый канал12:02

Очевидцы рассказали о появлении ямы с кипятком в Пензе

РИА Новости09:50

Ресурсники оплатят похороны погибших в провале на улице Аустрина

ПензаИнформ10:41

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

ТАСС05:31

«Эти трубы разрушались два десятка лет». Депутат Коломыцева о причинах трагедии на Аустрина

1pnz.ru11:30

«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?

Пенза-Пресс10:08

Трагедия на Аустрина в Пензе: все, что известно о гибели двоих человек

Пенза-взгляд10:15
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Общество

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия 09:24
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 09:00
Футбол

Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Происшествия

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Российская газета 02:56
Политика

Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке

Прокуратура Киевской области попросило суд арестовать лидера «Радикальной партии», экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко, который подрался с уже бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Rambler News Service вчера в 07:06
Транспорт

В следующем году запустят поезд из Екатеринбурга в Крым

К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска.
66.ru 09:11
Финансы

Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся

Принят во втором чтении бюджет Российской Федерации на 2020-2022 годы.
РИА Новости 09:42
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
ТАСС 01:42
Политика

В МИД РФ осудили санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо

В российском Министерстве иностранных дел решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
ТК Звезда 12:01
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Спорт

Подчуфарова сравнила себя с Малкиным

Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
Prognozist 11:57
Авто

Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail

Компания Venucia, собственниками которой являются Nissan и Dongfeng, в ближайшее время покажут новый недорогой кроссовер.
Rusargument 01:51
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Футбол

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Коммерсантъ вчера в 08:49
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Бонуччи

Чемпионат 10:46
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