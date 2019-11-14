Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске. На кадрах видны бегущие люди, а также полицейские машины. Ранее СМИ сообщили, что утром 14 ноября один из учащихся строительного колледжа в Благовещенске устроил стрельбу.

В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

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