Происшествия

РИАМОРИАМОВ Сети появилось видео убийства двух человек на западе Москвы

В Сети появилось видео с камер наблюдения на улице Академика Анохина, где вечером в субботу застрелили двух человек, сообщает РЕН ТВ. На записи видно парковку, сзади которой детская площадка.
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Два человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы

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Происшествия

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Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
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Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
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Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
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