В Сети появилось видео с камер наблюдения на улице Академика Анохина, где вечером в субботу застрелили двух человек, сообщает РЕН ТВ. На записи видно парковку, сзади которой детская площадка.

В Сети появилось видео убийства двух человек на западе Москвы

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