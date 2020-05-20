Армия и оружие
Тульская служба новостейВ Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна. Турецкие блогеры опубликовали в Сети кадры, запечатлевшие обстрел зенитно-ракетного комплекса ударным дроном.
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В Турции заявили об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1С» на базе в Ливии
Актуальные Новости17 мая в 00:37
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 показали Фудзина
Игромания.ру вчера в 13:33
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Павловск» будет заложен летом 2020 года
Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
ТАСС вчера в 17:25
Хоккей
Швейцария собирается отобрать у России чемпионат мира по хоккею
"Если WADA не отменит свое решение, то Россия не сможет провести чемпионат мира у себя .ИИХФ тогда сможет перенести чемпионат в Швейцарию", — приводит слова первого вице-президента Международной федерации хоккея с шайбой Калерво Куммолы РИА Новости.
Вести.Ru 15:16
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом.
ТАСС 15:38
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Вести.Ru 14:59
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 1 сентября
Сезон 2020/21 чемпионата Италии начнется 1 сентября, сообщила Федерация футбола страны (FIGC).
Коммерсантъ 14:02
Футбол
Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом.
Вести.Ru 16:24
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Кино
Режиссёр «Заражения» заявил, что написал на карантине три сценария
Американский режиссёр Стивен Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 10:21
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Наука
Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 14:31
Шоу-бизнес
Похудевшая Анна Нетребко показала стройные ноги
Экспресс газета вчера в 07:28