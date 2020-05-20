Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна. Турецкие блогеры опубликовали в Сети кадры, запечатлевшие обстрел зенитно-ракетного комплекса ударным дроном.

В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии

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