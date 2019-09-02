Общество
РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Шукшина поделилась свежим снимком с 14-летними Фомой и Фокой
Телепрограмма 10:02
Общество
В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами – от «А» до «Ш»
Рекордное количество первых классов набрали в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева, 32.
Фонтанка.Ру 07:56
Политика
Скончался посол России в Египте
Интерфакс 07:16
Политика
Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей
Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 16:04
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Согласно плану, обмен между странами не может состояться из-за того, что Украина не хочет продолжать уголовное преследование задержанных украинских моряков.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес
Бондарчук отвела в школу внучку
Предпринимательница и редактор Светлана Бондарчук опубликовала у себя в инстаграме фото, сделанное 2 сентября в первый день учебы в первом классе ее внучки Маргариты.
Газета.Ru 03:53
Футбол
«Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву
Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич продолжит карьеру в «Милане» на правах двухгодичной аренды.
LiveSport.ru 14:58
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Авто
Концепт Hymer VisionVenture являет собой будущее фургонов
Дебютировав на Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе, концепт Hymer VisionVenture пытается заглянуть в будущее всех фургонов, точнее - в 2025 год.
SpeedMe 14:13
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Политика
У Зеленского анонсировали рост ВВП Украины на 40%
Как сообщало ИА REGNUM, в августе Государственная служба статистики Украины проинформировала, что рост ВВП Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.
REGNUM 09:32
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Политика
Зеленский поручил подготовить проект о легализации игорного бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса и добычи янтаря в стране.
RT на русском 07:40
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Космос
Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
News.ru 31 августа в 07:28
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Общество
Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55