Музыка

Российская газетаРоссийская газетаВ Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
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с чего всё началось
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале
 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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