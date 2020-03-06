с чего всё началось

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

Политика Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Политика Путин поручил провести миграционную реформу Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.

Политика Турецкие СМИ допустили хитрую ошибку в переводе слов Лаврова МИД обратил внимание на ошибку в публикациях турецких СМИ, заявивших «о любви» главы российского ведомства Сергея Лаврова к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

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Политика Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2» Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

Транспорт Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Общество Журналистов «России 1» обвинили в фейковых новостях о коронавирусе Журналистов телеканала «Россия 1» обвинили в том, что ради сюжета они разбросали бумажные записки под окнами здания в Санкт-Петербурге, где люди находятся на карантине по коронавирусу.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

Игры Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Авто В России уже появился внедорожник Haval H5 Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.

Общество Ассигновавшего € 0,5 млрд на госпропаганду президента Польши назвали трусом Все кандидаты в президенты Польши раскритиковали решение действующего главы государства Анджея Дуды подписать поправки к «Закону о вещании», которые предусматривают в 2020 году компенсацию в размере 1,95 млрд. злотых (порядка 0,5 млрд евро) для государственного телеканала TVP и Польского радио.