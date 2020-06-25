Игры
Российская газетаCD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
По словам разработчиков, весь видеоряд ролика взят из пролога, поэтому его можно смело смотреть даже тем, кто боится спойлеров. Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
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