Музыка

ИзвестияИзвестияВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале
 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru04:39

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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Представитель Little Big рассказал, когда выйдет настоящая песня группы для «Евровидения»

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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

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В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

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Little big показали кусочек новой песни для «Евровидения»

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