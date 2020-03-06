с чего всё началось

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

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