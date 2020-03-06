с чего всё началось

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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