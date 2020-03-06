Музыка
РИА НовостиВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.
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с чего всё началось
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.Lenta.ru04:39
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