Музыка

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале
 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru04:39

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Gazeta.SPb05 марта в 14:37

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Газета.Ru04:00

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

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В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

Южный Федеральныйвчера в 04:55

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости04:15
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