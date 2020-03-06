Музыка

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале
 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru04:39

Подробнее о событии

В Сеть попал фрагмент возможной песни Little Big на Евровидении

НТВ05:03

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известиявчера в 23:44

Представитель Little Big рассказал, когда выйдет настоящая песня группы для «Евровидения»

78.ru05:17

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

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