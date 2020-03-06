с чего всё началось

В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении. Ролик выложили на канале "Ютубер" в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Общество В Москве началось проектирование инфекционного корпуса 5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Общество Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

Авто Новый внедорожник Haval H5 уже появился в России Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки поступит в продажу 20 апреля. Этот автомобиль известен россиянам как Great Wall Hover.