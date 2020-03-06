Музыка

ИзвестияИзвестияВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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В Интернете появился отрывок песни Little Big, с которой они могут выступить на «Евровидении»

Петербургский дневниквчера в 12:49

Little Big выложили в сеть фрагмент потенциальной песни для «Евровидения»

REGNUM01:57

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

ТК Звезда01:32

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известиявчера в 23:44

В Сети появился отрывок возможного трека Little Big для «Евровидения»

РЕН ТВ03:03

В сети появился ролик с кусочком песни Little big для Евровидения

Южный Федеральныйвчера в 04:55

Little big показали кусочек новой песни для «Евровидения»

Gazeta.SPb05 марта в 14:37
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В недалеком будущем с конвейеров ЗАЗ могут также сойти Lada Xray и Lada Vesta.
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В деревне Юдор Усть-Куломского района остались три дома и только один житель — 57-летний мужчина, который живет охотой, а летом заготавливает банные веники для продажи.
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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WSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии

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В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
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Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:17
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