Музыка
ИзвестияВ Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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В Интернете появился отрывок песни Little Big, с которой они могут выступить на «Евровидении»
Петербургский дневниквчера в 12:49
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