В Сети появился 15-секундный фрагмент песни группы Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

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