Кино

Мойка78Мойка78В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс». Ролик выложили на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.
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Появился трейлер фильма «Новые Мутанты»

Газета.Ruвчера в 18:26

В сети появился трейлер «Новых Мутантов» от студии Fox

Piter.tvвчера в 14:47

Темная сторона суперсилы в трейлере супергеройского хоррора «Новые мутанты»

Афиша Dailyвчера в 10:02

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactorвчера в 11:31

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Телепрограммавчера в 10:28

«Это не больница. Это клетка»: Второй трейлер «Новых мутантов»

КиноПоисквчера в 10:09

Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel

Актуальные Новостивчера в 12:49
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Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК 01:34
Здоровье

Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения

Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания.
URA.Ru вчера в 06:09
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова

Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Дни24 02:18
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Вести.Ru 05 января в 13:59
Экономика

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
RT на русском вчера в 11:09
Политика

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Известия 00:12
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.
Газета.Ru 03 января в 18:50
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Армия и оружие

Германия выводит часть своих военнослужащих из Ирака

Группу военнослужащих переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в регионе. Сейчас в Ираке находится 120 немецких солдат.
Эхо Москвы 02:02
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 05 января в 08:54
Футбол

Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Матч ТВ 01:24
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
РИА Новости 00:46
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие

Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт

Российская газета вчера в 12:40
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Народные новости 01:38
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Политика

Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

URA.Ru вчера в 05:33
Общество

Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников

Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.
Gazeta.SPb вчера в 21:18
Спорт

Без флага и гимна. За кого и когда мы будем болеть в 2020-м

Можно лишь вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, где наши атлеты уже выступали без гимна и флага и заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).
66.ru вчера в 23:00
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Экономика

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
РБК 01:00
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