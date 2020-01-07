Кино
Мойка78В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс». Ролик выложили на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.
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Здоровье
Доктор Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения
Многие популярные у россиян средства народной медицины не лечат болезни и могут спровоцировать новые заболевания.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Шоу-бизнес
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова
Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Экономика
В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
Политика
Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку
Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Армия и оружие
Германия выводит часть своих военнослужащих из Ирака
Группу военнослужащих переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в регионе. Сейчас в Ираке находится 120 немецких солдат.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Футбол
Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Политика
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Армия и оружие
Армия Хафтара установила контроль над ливийским городом Сирт
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
Общество
Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников
Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.
Спорт
Без флага и гимна. За кого и когда мы будем болеть в 2020-м
Можно лишь вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, где наши атлеты уже выступали без гимна и флага и заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Экономика
PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.