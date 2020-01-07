В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс». Ролик выложили на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Армия и оружие Германия выводит своих военных из Ирака Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.

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