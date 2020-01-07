Кино

Мойка78Мойка78В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс». Ролик выложили на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.
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Появился трейлер фильма «Новые Мутанты»

Газета.Ruвчера в 18:26

В сети появился трейлер «Новых Мутантов» от студии Fox

Piter.tvвчера в 14:47

Темная сторона суперсилы в трейлере супергеройского хоррора «Новые мутанты»

Афиша Dailyвчера в 10:02

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactorвчера в 11:31

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Телепрограммавчера в 10:28

«Это не больница. Это клетка»: Второй трейлер «Новых мутантов»

КиноПоисквчера в 10:09

Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel

Актуальные Новостивчера в 12:49
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Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Новые Известия 03:31
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Политика

Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
РИА Новости вчера в 02:56
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Политика

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
РБК вчера в 15:54
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года

День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 13:01
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Фигурное катание

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Мой Брянск 05 января в 09:15
Футбол

«Ливерпуль» заключил контракт с Nike

Soccer.ru 03:39
Футбол

Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Матч ТВ 01:24
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Политика

По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель

Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
Вести ПК в Воронеже вчера в 09:39
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
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