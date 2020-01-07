Кино
Мойка78В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс». Ролик выложили на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.
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Армия и оружие
Германия выводит своих военных из Ирака
Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Политика
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Технологии
Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Политика
Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани
Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января 2020 года
День может принести хорошую прибыль, но вся она может уйти на бытовые расходы. Постарайтесь избежать случайных знакомств.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Фигурное катание
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Футбол
«Ливерпуль» заключил контракт с Nike
Футбол
Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Политика
По приглашению Путина 11 января Россию посетит Меркель
Ангела Меркель, канцлер Германии по приглашению Владимира Путина посетит Россию.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".