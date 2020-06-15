Общество

BFM.ruBFM.ruВ Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян

В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19. Подлинность базы не подтверждена. Об этом сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.
РИА Новости07:36

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Хакеры пытались продать данные россиян с ФИО и номерами карт — РИА «Новости»

Телеканал 360°08:17

Эксперт: база данных 115 тыс. ожидающих вывоза из-за рубежа россиян может быть фальшивой

ТАСС08:41

Эксперты сообщили о возможной утечке данных возвращавшихся в Россию граждан

Газета.Ru08:28

Эксперт допустил недостоверность базы данных «застрявших» за рубежом

РБК11:10

Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть

Известия08:06

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

РИА Новости07:36

В Сети на продажу выставили данные якобы 115 тыс. россиян — Devicelock

РЕН ТВ07:21
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Экономика

Депутаты увеличивают бюджет саратовского ТФОМС

Как сообщил директор фонда Сергей Заречнев, доходная часть на 2020 год увеличена на 211 млн 265,7 тысяч рублей.
Четвертая Власть 08:10
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Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
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Политика

Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Газета.Ru 08:49
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Политика

Путин прокомментировал массовые протесты в США

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал массовые протесты и беспорядки, которые вспыхнули в США после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Свободная Пресса вчера в 07:21
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Наука

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

Негативное мышление увеличивает риски развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Взаимосвязь установили британские ученые.
Народные новости 09:32
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Происшествия

Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве

Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
1,6K
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Армия и оружие

NI: России стоит опасаться вторжения НАТО

Американский публицист Питер Сучиу в своей статье для The National Interest рассказал, почему России стоит опасаться вторжения НАТО.
Капитал страны 13 июня в 05:39
3K
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
74
Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
1,4K
Здоровье

В Новосибирске начали выдавать антиковидную плазму

Сегодня, 15 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе первыми в России врачи начали переливать больным коронавирусом кровь с антителами.
Atas.info 08:18
Игры

Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК

Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
1
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
2K
Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Происшествия

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
1,5K
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
89
Наука

Телескоп и фотодиод помогли подслушать речь по дрожащей лампочке

Израильские ученые представили Lamphone — метод дистанционного подслушивания, который позволяет в реальном времени расшифровывать речь по вибрациям поверхности обычной потолочной лампочки при попадании на нее звуковых волн.
N+1 11:08
43
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
2,2K
Общество

Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
27
Кино

Сальма Хайек показала свежий постер боевика «Телохранитель жены киллера»

Недавно Сальма Хайек поделилась на просторах своего профиля в Instagram неофициальным постером к сиквелу «Телохранителя киллера», премьеру которого не так давно перенесли из-за пандемии коронавируса ровно на год.
Киноафиша России 08:26
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Здоровье

На похоронах в Новоорском районе 18 человек заразились коронавирусом

Министр сообщила, что на похоронах в селе присутствовали 52 человека. В результате 18 человек госпитализировали с коронавирусом.
Orenonline.ru 09:46
8
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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