Общество
BFM.ruВ Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян
В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19. Подлинность базы не подтверждена. Об этом сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.РИА Новости07:36
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