Политика
ИзвестияВ Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
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с чего всё началось
Под записью в Twitter, Instagram и Facebook-аккаунтах Белого дома, где пресс-служба администрации президента заявила о победе только США и Великобритании над нацизмом, появились тысячи комментариев.Lenta.ru16:44
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Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны.
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С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
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Наука
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Ученые из Университета Лидса Королевского ветеринарного колледжа сумели создать беспилотное летательное средство, умеющее ориентироваться в темноте, по принципу движения комара, сообщает журнал Science.
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Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы.
Вести.Ru 18:42
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
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Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
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Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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В Москве отменят оформление пропусков через СМС
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REGNUM 17:37
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49
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Жители Ростовской области увидят зеленую комету в мае
Комета C/2019 Y4 (ATLAS) приблизится к Земле в конце мая.
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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Президент РФ Владимир Путин считает, что Западу стоит хотя бы сейчас осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
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Lenta.ru вчера в 05:34
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
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РИА Новости 18:02
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
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Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск
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