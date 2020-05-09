с чего всё началось

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Политика На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»). 3

Общество В Санкт-Петербурге вводится масочный режим С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. 340

Здоровье Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 938

Происшествия ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 4

Наука Обнаружен ген, который позволяет пчелам размножаться без секса В результате специалисты смогли точно определить ген GB45239, который позволяет пчелам производить новых особей без секса.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа. 1

Наука Биоинженеры с помощью комаров научили дроны летать ночью Ученые из Университета Лидса Королевского ветеринарного колледжа сумели создать беспилотное летательное средство, умеющее ориентироваться в темноте, по принципу движения комара, сообщает журнал Science.

Общество Над Москвой расцвел грандиозный салют Победы Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы. 268

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,5K

Общество Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. 1

Общество Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом. 1,1K

Здоровье Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 2

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,6K

Политика Путин призвал осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии Президент РФ Владимир Путин считает, что Западу стоит хотя бы сейчас осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. 408

Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 687

Общество В Башкирии самолёты «изобразили» французский флаг Во время воздушного парада в республике зрителям показалось, что самолёты с помощью цветных полос изобразили французский флаг. 152