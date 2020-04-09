Общество
REGNUMВ России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников
Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт. Такую схему раскрыли специалисты компании Group-IB.
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Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества
Агентство Москвавчера в 17:00
«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества
Life.ruвчера в 17:00
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом
Lenta.ruвчера в 17:07
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Глава Башкирии запретил выходить детям и пенсионерам на улицу
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Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США
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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций.
Общество
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
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В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом
Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
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Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
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В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Армия и оружие
Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
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Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у четырех человек.
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
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Задержан экс-начальник петрозаводской колонии №9 Иван Савельев
В описании к записи утверждается, что в избиении участвуют нынешний начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и начальник СИЗО на улице Герцена Иван Ковалев.
Общество
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Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью
В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Армия и оружие
США пообещали Украине поддержку в противодействии «российской агрессии»
Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.