Общество

REGNUMREGNUMВ России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников

Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт. Такую схему раскрыли специалисты компании Group-IB.
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Мошенники обещают вернуть деньги пострадавшим от интернет-преступников

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Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества

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«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества

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Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом

Lenta.ruвчера в 17:07

Жертвам кибермошенников предложили компенсации

Коммерсантъвчера в 17:00

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Известиявчера в 17:00
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
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